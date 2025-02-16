Очікувана ціна в 550 доларів за одну картку може бути дуже далекою від реальності.

На Amazon помітили відеокарти нового покоління Radeon RX 9070 і Radeon RX 9070 XT на базі RDNA 4. Лістинг підтвердив деякі характеристики і розкрив ціни, які можуть неприємно здивувати майбутніх покупців.

Нам заявляють, що очікувана ціна в 550 доларів за одну картку може бути дуже далекою від реальності. XT-версія Radeon RX 9070 виставлена на Amazon за 749 доларів (~31 000 грн), а звичайна – за 649 доларів (~27 000 грн). Обидві моделі будуть оснащуватися 16 ГБ відеопам'яті GDDR6

Якщо інформація про ціни правильна, то RX 9070 XT доведеться конкурувати за ціною з RTX 5070 Ti, а не з молодшою RTX 5070. І чи зможе AMD запропонувати схожу продуктивність, питання відкрите.

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Що стосується звичайної Radeon RX 9070, з ціною 649 доларів вона буде на $100 дорожчою за базову RTX 5070. Ймовірно, більшість геймерів віддадуть перевагу прискорювачу NVIDIA, навіть незважаючи на те, що він буде оснащуватися всього 12 ГБ відеопам'яті.

Офіційна презентація Radeon RX 9070 і Radeon RX 9070 XT намічена на 28 лютого. Продавати їх почнуть 6 березня.

Приблизно в той самий час, що і нові відеокарти, у продаж надійдуть процесори Ryzen 9 9950X3D і Ryzen 9 9900X3D. В AMD називають їх "найкращими процесорами для геймерів і контентмейкерів".

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів планети на початку 2025 року. GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стають дедалі популярнішими.

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