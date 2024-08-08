Графічні процесори Intel Arc Battlemag з'являться до кінця року і запропонують великий приріст продуктивності.

З'явилася інформація, що відеокарти Intel наступного покоління з'являться на ринку у четвертому кварталі 2024 року. Таким чином, Intel буде єдиною компанією з великої трійки, хто випустить нові прискорювачі вже цього року, повідомляє Wccftech.

Нагадаємо, останні дані свідчать про те, що і Nvidia, і AMD перенесли свої відеокарти нового покоління на 2025 рік, хоча спочатку вони теж очікувались у четвертому кварталі 2024-го.

Згідно з чутками, продуктивність Arc Battlemage Xe2 суттєво зросте порівняно з Arc Alchemist. Нова архітектура забезпечує зростання швидкості на 50% і містить такі поліпшення, як нові блоки трасування променів і підтримку VCC. Також з'явиться нова версія технології рендерінгу на базі машинного навчання XeSS зі своєю генерацією кадрів.

Відео дня

Відомо, що нове покоління буде виготовлено за 4-нм техпроцесом TSMC і міститиме до 32 ядер Xe2, до 16 ГБ пам'яті та шину до 256 біт.

Експерти зазначають, що на момент запуску в 2022 році відеокарти Intel Arc помітно затрималася і не змогли запропонувати привабливий цінник. Але нове покоління вийде раніше за конкурентів і запропонує великий приріст продуктивності. Якщо Intel виставить розумний цінник, то у Battlemage є всі шанси стати популярними в різдвяний період через відсутність конкурентів.

Свіже опитування Steam показало, що відеокартами Intel користується 8% геймерів. Лідером є Nvidia, встановлені у більш ніж 76% ПК-геймерів, тоді як частка прискорювачів AMD не перевищує 16%.

Як уже повідомляв УНІАН, у Європі користувачі масово повертають у магазини процесори Intel 13-го і 14-го покоління. Власники Core i9 ще у квітні скаржилися на зависання і перезавантаження ПК в іграх, але Intel тільки зараз визнала проблему.

Вас також можуть зацікавити новини: