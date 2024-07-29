Черговий рейтинг, у якому відеокарти Intel обходять конкурентів Nvidia і AMD.

У мережі стали популярними тести відеокарт за співвідношенням Fps (кадри за секунду) до ринкової вартості, які стануть оптимальним вибором при апгрейді чи збірці ПК. Автори популярного німецького ресурсу PCGamesHardware назвали найкращі моделі за цим параметром.

Тестувалися відеокарти на ПК з топовим процесором Intel Core i9-13900KS і 32 ГБ ОЗП формату DDR5-7600 як у нативній роздільній здатності, так і з увімкненою технологією трасування променів. Вийшов топ-26 найкращих відеокарт за співвідношенням FPS до вартості.

За результатами тестування 20 ігор у роздільній здатності 1080p, 1440р і 4К у нативній роздільній здатності з'ясувалося, що за ціною одного FPS до $ лідирує Intel ARC A750. На другому місці ще одна модель Intel – ARC 580. Замикає трійку лідерів Radeon RX 7700 XT.

Місця з 4 по 7 посіли виключно моделі AMD – Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 6600, Radeon RX 7900 GRE і Radeon RX 7600.

Найвигіднішою карткою Nvidia виявилася бюджетна GeForce RTX 4060. У неї восьме місце. Radeon RX 7900 XT і GeForce RTX 4070 Super замикають топ.

Відео дня

Найкращі

У завданнях із трасуванням променів ситуація змінюється кардинально – хоча лідером однаково залишаються A750 і 580, третє і четверте місця посіли відеокарти GeForce RTX 4070 Super і RTX 4060. Також до топ-5 потрапила рідкісна Intel Arc A770 з 16 ГБ відеопам'яті.

Свіже опитування Steam показало, що найпоширенішою відеокартою досі залишається GeForce RTX 3060. Загалом, карти Nvidia встановлені у більш ніж 76% ПК-геймерів, тоді як частка графічних процесорів AMD не перевищує 16%. Прискорювачами Intel користується 8% геймерів.

Що стосується нових відеокарт, то нові чутки стверджують, що цього року не відбудеться жодного важливого релізу, зокрема Nvidia RTX 50, AMD Radeon RX 8000 і Intel ARC Battlemage. Топові RTX 5090 і RTX 5080 у кращому разі будуть представлені в січні 2025-го.

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