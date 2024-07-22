Щонайменше цього року новинки точно не варто чекати.

Відеокарти Nvidia GeForce RTX 40 дебютували в другій половині 2022-го, а раніше цього року на ринку були представлені Super-моделі. Попри це, чекати виходу нового покоління RTX 50 доведеться трохи довше, ніж планувалося.

Видання VideoCardz повідомляє, що Nvidia запланувала анонс нових відеокарт на виставці CES 2025, тобто в січні 2025 року. Раніше очікувалося, що перші карти нової серії, RTX 5090 і RTX 5080, представлять у 4 кварталі 2024-го. Мабуть, у планах Nvidia щось змінилося.

Якщо чутки підтвердяться, то цьогоріч не відбудеться жодного крупного релізу відеокарт, включно з AMD Radeon RX 8000 і Intel ARC Battlemage.

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Очікується, що у топових карток Nvidia не буде конкурентів. Повідомляється, що AMD все ж не зуміла витримати конкуренції із зеленими і в наступному поколінні GPU покине топовий сегмент, розрахований на найдосвідченіших геймерів. Таким чином флагман Radeon RX 8000-ї серії буде порівнянний з RX 7900 XTX.

Інші чутки повідомляють, що флагман наступного покоління Nvidia буде надзвичайно швидким і отримає тактову частоту 2.9 ГГц "з коробки". Для порівняння, у нинішньої RTX 4090 базова частота становить близько 2,23 ГГц, а це означає, що RTX 5090 може бути швидшою за цим параметром на 30%.

Свіже опитування Steam показало зниження популярності "старичків" GTX 1060, GTX 1650 і RTX 2060. Дедалі більше користувачів переходять на більш сучасні рішення з підтримкою трасування променів. Найпопулярнішою відеокартою серед геймерів залишається GeForce RTX 3060.

Нагадаємо, вже 31 липня відбудеться вихід "найпотужніших процесорів" Ryzen 9000. Показово, що продуктивність нових процесорів вища, ніж у серії Ryzen 7000 за меншої вартості та енергоспоживання.

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