Власники нових Core i9 ще у квітні скаржилися на зависання і перезавантаження ПК в іграх, але Intel тільки зараз визнала проблему.

Актуальні процесори Intel 13-го і 14-го покоління зіткнулися з серйозними проблемами. Роздрібні європейські продавці повідомляють, що за короткий період відсоток повернень продукції зріс майже в чотири рази.

Згідно з інформацією, опублікованою виданням Wccftech, список моделей, які найбільше повертають, має такий вигляд:

Core i9-14900KF;

Core i9-14900KS;

Core i9-14900K;

Core i7-14700KF;

Core i7-14700K;

Core i9-13900KF;

Core i9-13900KS;

Core i9-13900K.

Нагадаємо, у квітні 2024 року власники процесорів Intel Core i9 почали масово скаржаться на зависання і перезавантаження ПК в іграх. Проблеми були різні: ігри або вилітали, або закривалися з помилкою про недостатню кількість пам'яті відеокарти, хоча її обсягу достатньо. У деяких випадках ПК зависав і допомагало тільки перезавантаження.

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За різними підрахунками, проблема могла торкнутися до 8 млн проданих чипів. Intel лише через два місяці визнала нестабільність роботи процесорів (у всьому нібито була винна підвищена напруга роботи) і пообіцяла випустити патч-фікс до середини серпня, але, як видно, користувачам легше повернути зіпсовані процесори в магазини.

Якщо Intel справді вдалося розв'язати проблему, зробила вона це дуже вчасно, оскільки в другій половині 2024 року мають вийти нові Core 15-го покоління і нерозв'язувана проблема з поточними CPU точно негативно позначилася б на їхніх продажах. Втім, з огляду на те, що Intel все одно довго розв'язувала проблему, не виключено, що це матиме більш довгострокові наслідки, пише Wccftech.

Тим паче, що в серпні виходять нові процесори Ryzen 9000. Очікується, що цінник буде нижчим, ніж у Ryzen 7000, тоді як загальний приріст продуктивності становитиме від 11 до 22%, і все це при меншому енергоспоживанні. А топовий Ryzen 9 9950X у тестах буде до 56% швидшим за Intel Core i9-14900K.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 залишається відеокартою, яку найчастіше зустрічають у геймерів. Що стосується процесорів, то найпопулярнішими є чіпи від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.

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