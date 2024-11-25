Radeon RX 7600 назвали найкращою бюджетною відеокартою для покупки в 2024 році / фото AMD

Редакція популярного технопорталу TechRadar опублікувала свіжий матеріал, присвячений відеокартам для ігор. Цього разу увагу приділили бюджетним моделям, до яких варто придивитися наприкінці 2024 року. У них вийшов невеликий список із п'яти відеокарт.

Згідно зі Steam, майже 60% геймерів, як і раніше, сидять на роздільній здатності 1080p, значно випереджаючи 1440p із часткою 20%. З цими картками можна комфортно грати в 1080p на високих або навіть максимальних налаштуваннях з комфортною частотою зміни кадрів.

  • Перше місце у Radeon RX 7600, яку називають найкращою відеокартою для 1080p-геймінгу. За співвідношенням ціни й продуктивності у рішення AMD просто немає конкурентів, відзначають у TechRadar.

  • GeForce RTX 4060 на другому місці, як найкраща альтернатива Nvidia для бюджетного геймінгу. Можливо, вона не стане революційним апгрейдом для тих, у кого вже є RTX 3060, але для геймерів, які оновлюють старі моделі GeForce GTX, вона стане справжнім проривом.

  • Далі йде Radeon RX 6600, найкраща відеокарта від AMD за свої гроші минулого покоління. Вона все ще дуже хороша в 1080p, також до плюсів картки віднесли підтримку AMD Radeon Super Resolution.

  • Тим же, хто не хоче переплачувати, є сенс розглянути купівлю Intel Arc A750, яка забезпечує надійну продуктивність у 1080p і навіть 1440p. Однак через проблеми з драйверами в класику з нею не пограти.

  • Замикає топ-5 найкраща бюджетна відеокарта Nvidia минулого покоління GeForce RTX 3050. Завдяки DLSS вона дозволяє не тільки запускати ігри в 1080p з високою герцовкою, а й справлятися з творчими завданнями, з якими не впораються навіть найкращі відеокарти AMD.

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NVIDIA GeForce RTX 3050

Раніше експерти радили, який процесор вибрати економному геймеру наприкінці 2024 року. У Intel і AMD є широкий асортимент недорогих моделей, які здатні задовольнити потреби більшості геймерів.

Презентація нових відеокарт Nvidia очікується в січні 2025 року. Якщо вірити чуткам, то RTX 5090 буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті та енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

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