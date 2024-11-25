Radeon RX 7600 є найкращою за сукупністю характеристик, а RTX 4060 назвали оптимальним вибором для фанатів "зелених".

Редакція популярного технопорталу TechRadar опублікувала свіжий матеріал, присвячений відеокартам для ігор. Цього разу увагу приділили бюджетним моделям, до яких варто придивитися наприкінці 2024 року. У них вийшов невеликий список із п'яти відеокарт.

Згідно зі Steam, майже 60% геймерів, як і раніше, сидять на роздільній здатності 1080p, значно випереджаючи 1440p із часткою 20%. З цими картками можна комфортно грати в 1080p на високих або навіть максимальних налаштуваннях з комфортною частотою зміни кадрів.

Перше місце у Radeon RX 7600, яку називають найкращою відеокартою для 1080p-геймінгу. За співвідношенням ціни й продуктивності у рішення AMD просто немає конкурентів, відзначають у TechRadar.

яку називають найкращою відеокартою для 1080p-геймінгу. За співвідношенням ціни й продуктивності у рішення AMD просто немає конкурентів, відзначають у TechRadar. GeForce RTX 4060 на другому місці, як найкраща альтернатива Nvidia для бюджетного геймінгу. Можливо, вона не стане революційним апгрейдом для тих, у кого вже є RTX 3060, але для геймерів, які оновлюють старі моделі GeForce GTX, вона стане справжнім проривом.

Далі йде Radeon RX 6600, найкраща відеокарта від AMD за свої гроші минулого покоління. Вона все ще дуже хороша в 1080p, також до плюсів картки віднесли підтримку AMD Radeon Super Resolution.

Тим же, хто не хоче переплачувати, є сенс розглянути купівлю Intel Arc A750, яка забезпечує надійну продуктивність у 1080p і навіть 1440p. Однак через проблеми з драйверами в класику з нею не пограти.

Замикає топ-5 найкраща бюджетна відеокарта Nvidia минулого покоління GeForce RTX 3050. Завдяки DLSS вона дозволяє не тільки запускати ігри в 1080p з високою герцовкою, а й справлятися з творчими завданнями, з якими не впораються навіть найкращі відеокарти AMD.

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Раніше експерти радили, який процесор вибрати економному геймеру наприкінці 2024 року. У Intel і AMD є широкий асортимент недорогих моделей, які здатні задовольнити потреби більшості геймерів.

Презентація нових відеокарт Nvidia очікується в січні 2025 року. Якщо вірити чуткам, то RTX 5090 буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті та енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

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