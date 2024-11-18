До цього переліку увійшли як застарілі моделі, так і прискорювачі з серйозними технічними недоліками.

Раз на кілька місяців фахівці Hardware Canucks вивчають ринок комп'ютерних компонентів і підбивають статистику. Наприклад, цього разу автори зібрали перелік відеокарт, купівля яких у 2024 році може обернутися марною втратою коштів.

До цього переліку увійшли як застарілі моделі, так і прискорювачі з серйозними технічними недоліками.

По-перше, у жодному разі не варто задивлятись на відеокарти на архітектурах Kepler, Maxwell і Maxwell 2 від Nvidia, а також R9 200-ї та 300-ї серії від AMD. Ці моделі давно втратили актуальність свою через відсутність оновлень драйверів.

Улюбленці мільйонів, GeForce GTX 1070, 1080 та їхні Ti-версії, попри популярність у минулому, сьогодні часто мають критичні дефекти після використання в майнінгу.

Radeon RX Vega і RX 5700/XT потрапили до антитопу через часті проблеми з HBM-пам'яттю і заводські дефекти.

Також у списку опинилася GeForce GTX 2070 Super, GeForce GTX 2080/Ti, які часто страждають від дефектів пам'яті Micron.

Не рекомендують фахівці купувати RTX 3080 і 3090 у модифікації Palit Dual і StormX. Останні мають не найкращу реалізацію охолодження системи живлення відеопам'яті, що підвищує ризик перегріву і можливого прогару плати. До того ж зазначені версії забезпечені одними з найбільш неефективних термопрокладок.

Актуальні GeForce RTX 4000 і Radeon RX 7000, навпаки, рекомендується до придбання, завдяки відсутності явних недоліків. Зазначається лише, що краще уникати рішення з недостатнім охолодженням, не розрахованим на встановлений на карті GPU.

Відео дня

Нагадаємо, у січні 2025 року Nvidia представить нове покоління відеокарт GeForce RTX. Флагманська модель RTX 5090, якщо чутки вірні, буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті та енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 і RTX 4060 зберігають звання найпопулярніших відеокарт у геймерів, а частка Windows 11 вперше перевищила 50%.

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