Відновлення поставок варто чекати на початку 2025 року. В той самий час мають вийти перші відеокарти серії GeForce RTX 50.

Багато хто з геймерів традиційно купує відеокарти в період різдвяних розпродажів, коли ритейлери пропонують найпривабливіші ціни. Однак у 2024 році користувачі можуть так і не дочекатися зниження вартості графічних адаптерів.

Про це повідомляє портал Tom's Hardware з посиланням на нещодавній фінансовий звіт Nvidia. Компанія попередила, що в четвертому кварталі геймери можуть зіткнутися з дефіцитом ігрових GPU Nvidia, оскільки виробник планує знизити поставки.

Цікавий момент: на початку листопада деякі джерела повідомляли, що Nvidia повністю згорнула виробництво чіпів для GeForce RTX 40 і переключила виробництво на RTX 50. Мабуть, ця інформація відповідає дійсності.

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У Nvidia очікують, що дефіцит на ринку відеокарт скоротиться на початку наступного року. Очікується, що в цей же час Nvidia почне продажі нових відеокарт сімейства GeForce RTX 50.

Презентація нових відеокарт Nvidia очікується 2025 року на виставці CES. Якщо вірити чуткам, спочатку вийде RTX 5080, а через якийсь час з'явиться RTX 5090. Остання буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті та енергоспоживанням 600 Вт.

Раніше з'явилася інформація, що Nvidia випустить власні процесори для ПК вже у 2025 році. Сучасна ПК-індустрія відчайдушно потребує інновацій, чим і вирішив скористатися гігант у сфері чіпів.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 і RTX 4060 зберігають звання найпопулярніших відеокарт у геймерів, а частка Windows 11 вперше перевищила 50%.

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