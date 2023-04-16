У дизайні є цікава ідея, яка напевно стане фірмовою "фішкою" виробника.

Компанія Honor готує до випуску новий середньобюджетний смартфон X50i. Реліз девайса відбудеться в найближчі місяці, а поки опубліковано перші "живі" фото смартфона.

Насамперед привертає до себе увагу вельми незвичайний дизайн модуля камери. У 2023 році поділ модуля на дві частини вже не є великою рідкістю, але в X50i виробник вирішив обіграти це трохи інакше.

Тильна камера Honor X50i, крім 100-мегапіксельного основного об'єктива, включає додатковий датчик глибини на 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп.

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Серед інших очікуваних специфікацій смартфона згадуються 6.7-дюймовий дисплей з кадровою частотою 90 Гц, чіп Dimensity 6020, а також батарея на 4500 мАг зі швидкою 35-ватною зарядкою. Очікується, що новинка також отримає надтонкий корпус товщиною всього 7,48 мм.

Інформації про вартість і точну дату початку продажів Honor x50i поки немає.

Смартфони 2023 року – нові цікаві моделі

Минулого місяця Nubia представила один з найцікавіших смартфонів-флагманів 2023 року. Z50 Ultra виділяється насамперед тим, що в її дисплеї немає видимого вирізу для камери, а рамки навколо максимально тонкі і симетричні.

Своєю чергою Huawei представив перші в світі смартфони з двостороннім супутниковим зв'язком. Тобто, вони вміють як відправляти повідомлення "в космос", так і приймати їх.

Водночас Xiaomi готує до виходу свій новий смартфон який зможе "перетворюватися" в фотокамеру. Йдеться про модульний аксесуар з кнопкою, який буде кріпитися до смартфона і буде відчуватися в руках як невеликий фотоапарат.

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