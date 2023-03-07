Інженери Nubia завжди мали свою унікальну концепцію того, яким повинен бути флагманський смартфон та його камера.

Бренд Nubia представив у Китаї флагманський смартфон Z50 Ultra. Новинка виділяється насамперед тим, що в її дисплеї немає видимого вирізу для камери, а рамки навколо максимально тонкі й симетричні.

До того ж це один з найдоступніших пристроїв на новітньому процесорі Snapdragon 8 Gen 2. Телефон коштує від 3999 юанів (~20 000 грн).

Характеристики такі:

екран 6.8", AMOLED, 2K, 120 Гц;

чіп Snapdragon 8 Gen 2;

батарея 5000 мАг, зарядка 80 Вт;

підекранна "фронталка" 16 Мп;

камери 64+64+50 Мп: Sony IMX787, Х5 зум, ширік.

Є окрема кнопка для швидкого запуску камери та повзунок режимів гучності, ІЧ-датчик для управління технікою і стереодинаміки. Кольори два: сріблястий і чорний. Також є спецверсія із зображенням картини Ван Гога "Зоряна ніч" на тильній панелі.

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У Китаї найдоступніший варіант Z50 Ultra на 8-256 ГБ обійдеться в 3999 юанів (20 000 грн), а найдорожчий на 16 ГБ+1 ТБ – в 5999 юанів (30 000 грн). Версія "Зоряна ніч" лімітована і коштує 4999 юанів (26 000 грн) з пам'яттю 12-512 ГБ. Продажі стартують з 14 березня.

Раніше у Tecno з'явився "бюджетник" трохи дорожче 100 доларів з величезним екраном і "фронталкою" на 32 МП. Також новинка може похвалитися скляною задньою панеллю, яку не так часто зустрінеш в бюджетниках.

Останнім часом все більше "яблучних" користувачів придивляються до девайсів на Android. З такого приводу УНІАН зібрав найцікавіші варіанти для різних користувачів і різних бюджетів.

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