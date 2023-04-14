Xiaomi 13 Ultra отримає модульний аксесуар з кнопкою, який буде кріпитися до смартфону.

Xiaomi вже підтвердила, що презентація 13 Ultra відбудеться 18 квітня, а поки компанія вирішила підігріти інтерес до нового флагману за допомогою тизер-фото цікавого аксесуара, що перетворює смартфон на фотоапарат.

Якщо вірити зображенню, то гаджет буде являти собою модульний аксесуар з кнопкою, який буде кріпитися до смартфона. В результаті Xiaomi 13 Ultra буде відчуватися в руках як невеликий фотоапарат, що зробить хват більш зручним в горизонтальному положенні.

Як відзначає видання Android Police, попередник смартфона Xiaomi 12S Ultra відчувався "дуже важко", особливо при необхідності затяжної фото- або відеозйомки в ландшафтному режимі – його доводилося тримати двома руками відразу, а сам процес був некомфортним.

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Таким чином аксесуар для Xiaomi 13 Ultra дозволить рукам не втомлюватися, а кнопка затвора допоможе робити знімки без затримок, ніби то користувачі використовують звичайну "мильницю".

Втім, є ймовірність, що на тизері ми бачимо зображення, створене в графічному редакторі, яке вказує на виняткові фотоможливості нового камерофона, при цьому реальний апарат отримає більш звичну форму.

Xiaomi 13 Ultra стане новим королем мобільної фотографії

Всього Xiaomi 13 Ultra отримає чотири сенсори по 50 Мп кожен. Головний з них – дюймовий Sony IMX989. Інсайдери запевняють, що перед нами новий претендент на корону DxOMark.

Серед інших очікуваних специфікацій смартфона згадуються 6.7-дюймовий AMOLED-дисплей з 2K і частотою оновлення 120 Гц, чіп Snapdragon 8 Gen 2, а також батарея на 4900 мАг зі швидкою бездротовою зарядкою (50 Вт) і швидкої провідний (90 Вт).

Якщо вірити опублікованим напередодні даними, вартість 13 Ultra буде починатися з 6299 юанів (~33 000 грн). Це на 299 юанів дорожче, ніж у тогорічного Xiaomi 12S Ultra. Раніше компанія вже підтвердила, що новинка вийде і на глобальному ринку – а це значить, що ціни за межами Китаю будуть ще вище.

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