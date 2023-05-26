Дотепер компанія тестувала технологію на тваринах.

Ілону Маску все-таки дозволили клінічні випробування чипів Neuralink, що впроваджуються в головний мозок, на людях. Дозвіл видало Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), повідомляє Reuters.

Випробування на мавпах показало, що технологія працює. Тварини з імплантом в мозку спокійно сиділи на стільці і непогано справлялися з аркадною грою Pong, керуючи джойстиком за допомогою сили думки.

У листопаді 2022 року Маск оголосив, що стартап розпочне випробування на людях через пів року. Компанія Neuralink надіслала заявку на дозвіл до FDA на початку 2022 року. Відомо, що регулятор США спочатку відхилив прохання, вказавши на кілька проблем. Зокрема, регулятори побоювалися можливих наслідків при їх вилученні.

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Neuralink пообіцяла найближчим часом розкрити більше деталей про набір на випробування. Скільки людей зможуть взяти участь у тестуванні, невідомо.

У майбутньому мільярдер хоче вживити чип і собі. У перспективі він дозволить не тільки управляти електронікою, але й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, контролювати гормони, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Ілона Маска вже випередили

Neuralink розробляє інтерфейс для прямого зв'язку мозку з комп'ютером. Стартап Ілона Маска не претендує на першість в імплантації чіпа людині: влітку 2022 року стало відомо, що стартап Synchron першим в США імплантував людині нейрокомп'ютерний інтерфейс, який дозволяє управляти електронними пристроями силою думки.

А в лютому цього року компанія відзвітувала про успішне випробування свого імпланта на людях. У Synchron вважають, що технологія практично готова до масового застосування.

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