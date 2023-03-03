Регулятори побоюються можливих наслідків при їх вилученні.

Регулятор США відхилив заявку компанії Маска Neuralink на тестування нейрочіпів на людях. Там побоюються можливих наслідків при їх вилученні, з'ясувало Reuters.

Компанія з 2016 року займається розробкою імплантованих пристроїв, які, за заявою Маска, дозволять контролювати гормони, боротися з депресіями, і навіть зможуть змусити мозок працювати ефективніше. Однак поки, вважає регулятор, вони недостатньо безпечні для імплантації людям.

Регулятор вказав відразу кілька причин відмови:

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літієва батарея чіпа;

імовірність потрапляння проводів імпланту в нецільові області мозку;

неможливість безпечно видалити чіп з мозку.

Проте, чипування не скасовується, а лише відкладається, пише Reuters. За статистикою, управління з санітарного нагляду США схвалює в середньому лише 66% заявок випробувань на людях з першої спроби, а з другої – вже в 85% випадків.

При цьому троє анонімних співробітників Neuralink висловили сумнів у тому, що компанії вдасться швидко розв'язати всі проблеми, попри "надзвичайно амбітні терміни Маска". Наприкінці листопада 2022-го винахідник говорив, що стартап розпочне випробування на людях "через пів року", проте він робить подібні обіцянки ще з 2019 року, нагадує Reuters.

Ілона Маска вже випередили

Влітку 2022 року стало відомо, що стартап Synchron випередив компанію Neuralink Ілона Маска і першим у США імплантував людині нейрокомп'ютерний інтерфейс, який дозволяє управляти електронними пристроями силою думки.

А в лютому цього року компанія відзвітувала про успішне випробування свого імпланту на людях. У Synchron вважають, що технологія практично готова до масового застосування.

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