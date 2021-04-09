Засновник Tesla та Neuralink вже заявив, що ця технологія дозволить паралізованим людям керувати смартфоном.

У лютому цього року Ілон Маск заявляв про успішний експеримент своєї компанії Neuralink, коли його співробітникам вдалося імплантувати в мозок мавпи чіп з нейроінтерфейсом. А сьогодні, 9 квітня, було опубліковано відео, яке демонструє, як мавпа за допомогою чіпа грає в просту відеогру Pong "силою думки".

Відповідний ролик з'явився на YouTube-каналі стартапу Neuralink.

На відео показана дев'ятирічна макака на прізвисько Пейдж, яку навчають грати в Pong. Щоб зацікавити примата, по металевій трубці під монітором подавали банановий смузі. Він потрібен був також для заохочення – кожен раз, як Пейдж успішно відбивала м'ячик в грі, вона отримувала ласощі. А для керування самою грою використовувався джойстик.

Поки мавпа грала, чіп зчитував нейронну активність мозку і передавав інформацію на комп'ютер. Там спеціальний алгоритм обробляв всі дані, навчаючись передбачати рухи рук.

Коли чіп відкалібрували, від джойстика від'єднали дроти. Пейдж все ще рухала рукою контролер, але фактично керувала грою вже "силою думки". А пізніше джойстик взагалі прибрали, щоб мавпа могла грати в Pong, не використовуючи руки.

Після демонстрації Ілон Маск у себе в Твіттері заявив, що перший комерційний чіп від Neuralink дасть можливість паралізованим людям керувати смартфоном навіть швидше, ніж це робить здорова людина, що використовує для цього пальці.

Нагадаємо, що стартап Neuralink було створено з метою усунення наслідків травм головного і спинного мозку та повернення пацієнтам втрачених здібностей за допомогою імплантації в мозок чіпів з нейроінтерфейсом.

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Автор: Сергій Коршунов