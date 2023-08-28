Нововведення з'явиться разом з публічним релізом Android 14 і буде доступно більш ніж в 150 країнах світу.

Вже фактично підтверджено, що в Android-смартфонах з публічним релізом Android 14 додадуть супутниковий зв'язок. Тепер з'явилась інформація, як саме буде працювати нова опція.

Важливо зауважити, що наразі не йдеться про голосові дзвінки, доступ до СМС чи соцмереж. Як повідомляє The Verge, нововведення дозволить користувачам подавати екстрені сигнали SOS через супутникову систему Garmin в разі відсутності стільникового покриття.

Для цього буде використовуватися вбудований фірмовий додаток Google Messages, який в локалізованих пристроях називається "Повідомлення". При цьому наголошується, що вартість послуги буде платною, але подробиці поки не розкривається.

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Аналогічну функцію в свої смартфони ще в 2022 році впровадила Apple. Однак в її реалізації "Екстрений виклик - SOS по супутниковому зв'язку" на iPhone 14 працює лише в декількох країнах, тоді як супутникова служба SOS від Garmin буде доступною в більш ніж в 150 країнах, охоплюючи всі сім континентів.

При цьому, наголошується, що для відправки повідомлень через супутниковий зв'язок смартфон повинен бути обладнаний відповідним модемом, а він з'явиться тільки в нових пристроях. Тому, щоб оцінити цю фічу, доведеться "оновити" смартфон.

Нагадаємо, розповсюдження Android 14 очікується в найближчі місяці. Ще з цікавого в новій ОС обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS.

Першими ОС отримають пристрої Pixel і Samsung Galaxy. А вже зараз бета-версію Android 14 можна перевірити на смартфонах Google. Раніше УНІАН зібрав всі (підтверджені на сьогодні) смартфони, які зможуть оновитися до Android 14.

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