Яблучна компанія вже декілька років працює над визначенням рівня цукру в Apple Watch, проте поки так і не додала цю функцію в свій годинник.

Компанія Huawei почала продажі китайської версії смарт-годинників серії Watch 4. На відміну від глобальних Watch 4 і Watch 4 Pro, представлених на початку місяця, китайські моделі оснащені унікальною функцією неінвазивного глюкометра.

Як зазначає виробник, китайська версія Huawei Watch 4 і Watch 4 Pro – це перші в світі розумні годинник з функцією неінвазивного (без проколу шкіри) моніторингу рівня цукру.

Гаджет не сертифікований як медичний прилад, тому гарантувати точність даних Huawei не стане. Але обіцяє, що нова функція здатна визначити ймовірність ризику розвитку цукрового діабету відразу за 10 різними показниками, що дозволить вчасно звернутися до лікаря.

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Зазначається, що алгоритм неінвазивного глюкометра збирає дані з моніторингу серцевого ритму та ЕКГ. Для оцінки потрібно, щоб користувач носив годинник на регулярній основі не менше 7 днів.

Окрім моніторингу рівня цукру в крові, годинник також пропонує такі функції для здоров'я, як відстеження частоти серцевих скорочень та рівня кисню в крові (SpO2), визначення температури шкіри, ЕКГ тощо. Обидві моделі отримали захист від води 5ATM, GPS, підтримку eSIM і NFC, а також вбудований мікрофон і динамік для зв'язку.

Ціна Huawei Watch 4 в Китаї стартує від 385 доларів, а моделі Watch 4 Pro – від 485 доларів.

Зауважимо, що компанія Apple вже декілька років працює над визначенням рівня цукру в Apple Watch, однак поки так і не додала цю функцію в свій годинник.

Раніше УНІАН ділився добіркою найкращих бюджетних розумних годинників, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис.грн. Всі моделі в рейтингу працюють зі смартфонами як на iOS, так і на Android.

Також розповідали про незвичайний смарт-годинник Huawei з вбудованими навушниками – вони ховаються під екраном годинника і звучать на рівні звичайних бездротових моделей.

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