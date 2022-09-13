Прем'єра нових процесорів очікується в кінці цього місяця.

Офіційний анонс нових процесорів сімейства Raptor Lake 13-го покоління відбудеться тільки до кінця вересня, але їх повні характеристики вже "злили" в мережу. Причому, зробила це сама Intel випадково.

Опубліковані характеристики збігаються з тим, якими раніше ділилися інсайдери, пише The Verge.

Так, у флагманського Core i9-13900k буде 24 ядра з 32 потоками. Ядра будуть працювати на максимальній частоті 5,4 ГГц. Модель Core i7-13700k отримає 16 ядер з 24 потоками та частотою до 5,3 ГГц. Нарешті, у Core i5 13600k буде 14 ядер з 20 потоками, а максимальна частота складе 5,1 ГГц.

Відео дня

Intel поки офіційно не анонсувала нові процесори з сімейства Raptor Lake. Більше інформації про новинки повинні розповісти в рамках презентації 27 вересня. Іронічно, але в цей же день стартують продажі Ryzen 7000 від AMD.

Intel також готується до запуску своїх ігрових відеокарт серії Arc

У продаж новинки повинні надійти вже до кінця місяця. Про вартість нових карт поки так і не розповіли, але раніше в мережу злили ціни на всю лінійку Intel Arc. Судячи з неї, виробник має намір всерйоз поборотися за серця геймерів.

До цього в мережі також публікували перші тести флагманської Intel Arc Alchemist. Так, у тесті GPGPU новинка випередила GeForce 3070 Ti, але поступилася Radeon rx 6800. Але для повноти картини варто дочекатися тестів в інших бенчмарках і іграх.

Вас також можуть зацікавити новини: