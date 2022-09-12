У продаж новинки повинні надійти вже до кінця місяця.

Компанія Intel продовжує підігрівати інтерес до очікуваної лінійки десктопних відеокарт серії Arc. Їх мета – закріпитися на ринку ігрових відеокарт, де панують Nvidia та AMD.

Глава графічного підрозділу компанії Раджа Кодурі опублікував у своєму твітері світлину, на якій показана флагманська Arc A770 в робочому стані. Вона позиціюється як конкурент Radeon RX 6650 XT і GeForce RTX 3060 ti.

Натрапив на цю красу в лабораторії в Торонто. Готуємося до запуску! – йдеться в повідомленні Кодурі. Відео дня

В іншому пості Раджа написав, що підготовка до запуску продуктивних рішень Arc йде повним ходом, і що перешкод виявилося більше, ніж планувалося спочатку, але більша частина з них вже позаду. Раніше були чутки, що Intel відмовилася від планів з випуску другого покоління ігрових GPU.

Очікується, що в продаж новинки надійдуть вже до кінця місяця. Про вартість нових карт поки так і не розповіли, але раніше в мережу злили ціни на всю лінійку Intel Arc. Судячи з неї, американський виробник має намір всерйоз поборотися за серця геймерів.

До цього в мережі вже публікували перші тести флагманської Intel Arc Alchemist. Так, у тесті GPGPU новинка випередила GeForce 3070 Ti, але поступилася Radeon rx 6800. Але для повноти картини варто дочекатися тестів в інших бенчмарках і іграх.

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