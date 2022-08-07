Вперше з 2017 року Apple кардинально оновить дизайн своїх смартфонів.

Офіційна прем'єра серії iPhone 14 намічена на вересень, а в Інтернеті вже опублікували порівняння нинішньої моделі й прийдешньої. Причому порівняння - наживо.

На знімках, опублікованих ресурсом ITHome, можна переконатися, що зміни в дизайні будуть. Вперше з 2017 року Apple кардинально оновить дизайн своїх смартфонів.

Зокрема, в порівнянні добре видно, наскільки відрізняються фронтальні камери й вирізи екрана в iPhone 14 Pro та iPhone 13 Pro – у новинки вже буде не "чубчик", а виріз у формі пігулки. Рамка екрана в старшій моделі 14-ї серії теж менше.

Водночас блок основної камери в iPhone 14 Pro більше аналогічного блоку в поточній моделі, а об'єктиви сильніше виступають за межі корпусу.

Якщо нічого не зміниться, презентація лінійки iPhone 14 відбудеться у вересні. Раніше повідомлялось що через візит Пелосі в Тайвань Apple може перенести випуск нової лінійки смартфонів.

Також УНІАН писав, що Apple вирішила не задирати ціну на базовий iPhone 14. Вартість молодшого смартфона 14-ї серії буде стартувати з позначки $799, як і iPhone 13. Разом з тим інші моделі лінійки, ймовірно, дебютують з цінниками, про які ходять чутки, тобто $1099 за iPhone 14 Pro і $1199 за iPhone 14 Pro Max.

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