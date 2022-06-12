Вперше з 2017 року Apple кардинально оновить дизайн своїх смартфонів.

Автор Youtube-каналу "iUpdate" опублікував якісне відео з макетами лінійки смартфонів iPhone 14. Вони ілюструють основні зміни, які з'являться в майбутніх новинках Apple.

Зауважимо, що купертинівці вперше за багато років кардинально оновлять дизайн айфонів. Як мінімум в Pro-версіях iPhone 14 замість "чубчика" з'явиться виріз у формі пігулки, в яку будуть заховані датчики Face ID.

Іншою важливою відмінністю старших моделей стане блок камер на задній панелі, що значно збільшився. Якщо вірити інсайдерам, в ньому буде оновлений датчик камери на 48 Мп, що дозволить знімати відео в 8K. А ось базові iPhone 14 практично не зміняться – у них все та ж "чубчик" і ті ж алюмінієві краю.

Презентація нових айфонів запланована на вересень. Відомо, що в лінійці з'явиться нова модель iPhone 14 Max – вона замінить iPhone 13 mini. При цьому від "міні-версії" вона буде відрізнятися тільки розмірами, діагоналлю екрана, а також місткістю акумулятора.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні Apple анонсувала iOS 16, яка стане доступна для власників iPhone вже цієї осені. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, в тому числі екран блокування з новими віджетами і "живі" оповіщення.

Також Apple дала рекомендації своїм користувачам щодо найкращих ігор і застосунків 2022 року. У їх числі Інструмент для художників Procreate, застосунок для камери Halide Mark II й гра Lego Star Wars: Castaways.

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