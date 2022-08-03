Вартість молодшого смартфона лінійки iPhone 14 буде стартувати з позначки $799, як і iPhone 13.

Apple не стане збільшувати вартість молодшого смартфона прийдешньої серії iPhone 14. Таким чином ціна на неї буде стартувати з позначки $799, як і iPhone 13.

Про це пише користувач з ніком yeux1122, який веде корейський блог Naver. Він вже не раз опинявся прав щодо майбутніх продуктів Apple.

Очікувалося, що вся серія iPhone 14 повинна була дебютувати з ціною на 100 доларів вище в порівнянні з їх попередниками. Причиною цьому називали той факт, що Apple зіткнулася зі зростанням виробничих витрат і неполадками в ланцюжку поставок.

Згідно з новою інформацією, купертинівці вирішили заморозити ціни заради збільшення продажів в умовах глобального скорочення попиту. Втім, джерело прямо заявляє, що ця ціна дійсна тільки для базового iPhone 14.

Решта моделей лінійки, ймовірно, дебютують з цінниками, про які ходять чутки, тобто $1099 за iPhone 14 Pro і $1199 за iPhone 14 Pro Max.

Якщо нічого не зміниться, презентація лінійки iPhone 14 відбудеться у вересні. Окрім очевидних айфонів, Apple готує масові осінні оновлення практично всіх своїх пристроїв: від "розумних" годин і планшетів до навушників і комп'ютерів Mac.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в ЄС схвалили закони, які покладуть край дуополії Apple і Google. Наприклад, обидві компанії будуть зобов'язані дозволити своїм користувачам встановлювати софт зі сторонніх джерел.

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