Причиною стали нові правила Китаю про відвантажувальні документи, що може призвести до затримки поставок електроніки.

Через візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, компанії Apple, можливо, доведеться перенести випуск нового iPhone 14.

Про це пише GSMArena.

Комуністична партія Китаю розробила нові правила, якими забороняється згадувати Тайвань або китайську Республіку у відвантажувальних документах. Це може привести до того, що частина електроніки, або ж все обладнання можуть повернути на Тайвань.

Зазначається, що під час візиту Пелосі на Тайвані були помічені віце-президент Pegatron і топ-менеджери TSMC. Це може ще більше загострити торговельну війну між Китаєм і Тайванем.

Apple вже почала переговори зі своїми тайванськими партнерами, попросивши їх видалити або ж змінити написи "зроблено в Тайвані" на електронних виробах.

Нагадаємо, раніше Bloomberg дізнався, які новинки Apple представить в наступні кілька місяців.

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