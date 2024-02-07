Передбачається, що смартфон позбувся квадратного виступу і буде скоріше нагадувати Nothing Phone.

Хоч до анонсу iPhone 16 залишилося близько восьми місяців, в мережі вже з'явилися декілька варіантів дизайну майбутнього пристрою – причому про зміну зовнішнього вигляду говорять багато авторитетних інсайдерів. Видання Macrumors розповіло, якою буде базова модель нового айфона.

Рендери створені на базі свіжих витоків і креслень. Судячи з них, Apple може прибрати квадратний виступ блоку камер, залишивши тільки два круглих об'єктиви. Вони будуть розташовані вертикально як у iPhone X або Nothing Phone.

Джерело пише, що завдяки вертикальному розташуванню камери Apple впровадить запис просторового відео в стандартні моделі iPhone 16 і iPhone 16+. Оскільки iPhone 15 мають діагональне розташування модулів камери, вони не здатні знімати такі відео. Ця функція поки обмежена моделями iPhone 15 Pro і гарнітурою Vision Pro.

Відео дня

Крім оновленого дизайну виступу камери, iPhone 16 отримає кнопку "Дія", яка є ексклюзивом iPhone 15 Pro і нову кнопку "Захват". З її допомогою користувачі зможуть налаштовувати зум і фокус, а також запускати запис відео.

Що стосується iPhone 16 Pro і 16 Pro Max, то серйозних змін в дизайні не передбачається, зате вперше за багато років вони збільшаться в розмірах. Майбутні "прошки" обзаведуться 6,3- і 6,9-дюймовими екранами відповідно: таким чином, 16 Pro Max буде скоріше нагадувати міні-планшет.

Передбачається, що збільшений корпус дозволить розмістити перископ в корпусі 16 Pro. Саме завдяки розміру 15 Pro Apple зробила це нововведення камери ексклюзивом 15 Pro Max. Також нові розміри дозволять встановити більші і довговічніші батареї.

Тим часом Apple готується до весняної презентації наприкінці березня, на якій представлять нові ноутбуки та планшети. Якщо чутки вірні, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але і ціна помітно зросте.

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