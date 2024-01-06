Серйозних змін в дизайні не передбачається, зате з'явиться абсолютно нова кнопка на корпусі.

Цієї осені Apple покаже iPhone 16 Pro і 16 Pro Max. Автори MacRumors отримали у своє розпорядження перші рендери майбутніх смартфонів і приблизно знають, чим новенькі айфони будуть чіпляти споживача.

В цілому, Apple збереже загальний дизайн, вперше представлений в iPhone 11 Pro, тому серйозних змін у зовнішньому вигляді айфонів чекати не варто. Але декілька нововведень, заради яких багато хто захоче оновитися, все ж буде.

Наприклад, вперше за багато років смартфони Apple збільшаться в розмірах. Цьогорічні "прошки" обзаведуться 6,3- і 6,9-дюймовими дисплеями відповідно: таким чином, 16 Pro Max буде більше нагадувати міні-планшет. Розміри базових моделей залишаться незмінними.

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Передбачається, що збільшений корпус дозволить розмістити перископ в корпусі 16 Pro. Саме завдяки розміру 15 Pro Apple зробила це нововведення камери ексклюзивом 15 Pro Max. Також нові розміри дозволять встановити більші і довговічніші батареї.

Очевидно, що кнопка "Дія" – головна фішка 15 Pro – залишиться.

А трохи нижче повинна з'явитися ще одна кнопка, причому у всіх моделей. За чутками, вона буде відповідати за запуск камери і зйомку відеороликів.

Основні нововведення лінійки iPhone 16 вже теж відомі. Серед них – штучний інтелект і суперпотужні чипсети, а iOS 18 принесе найбільше за останні роки оновлення. Також, за чутками, Apple переробить систему охолодження в нових Айфонах, через що вони не будуть перегріватися навіть при пікових навантаженнях, на відміну від iPhone 15.

А тим часом Apple готується до весняної презентації, на якій анонсують нові ноутбуки й планшети. Очікується, що iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

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