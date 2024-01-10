Якщо інформація підтвердиться, iPad Pro з OLED-екраном буде коштувати майже в два рази дорожче поточної моделі.

За декілька місяців до релізу нового покоління iPad Pro, інсайдери "злили" в мережу цінники на майбутні планшети Apple. І якщо вірити витоку, вони будуть коштувати майже в два рази дорожче поточної моделі. Головна причина – перехід на OLED-дисплей.

Про це пише портал MacRumors з посиланням на відомого інсайдера "yeux1122". За його інформацією, найдешевша конфігурація 11-дюймового iPad pro OLED обійдеться в $1500, в той час, як 13-дюймову версію оцінили в $1800-2000.

Для порівняння, актуальний iPad Pro з дисплеєм 11 дюймів коштує $799, а 12,9-дюймова модель – $1099. Таким чином, якщо інсайд підтвердиться, нові планшети за ціною буде конкурувати з багатьма MacBook Pro: Apple наразі продає 13,6-дюймовий MacBook Air з чіпом M2 від 1199 доларів.

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Нагадаємо, що зараз в iPad Pro використовуються mini-LED-дисплеї, які по суті є гібридом РК і світлодіодної технології. Впровадження OLED дозволить Apple підвищити їх енергоефективність і запропонує підвищену контрастність завдяки структурі дисплея з двома стеками. Крім іншого, такі моделі будуть тонше і легше.

Очікується, що нові моделі iPad Air і iPad Pro, а також супутні аксесуари представлять орієнтовно в кінці березня. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple проведе спеціальну весняну подію, щоб представити нові пристрої.

Також на весняній презентації покажуть нові MacBook Air. Головне їх нововведення – суперпотужні чіпи M3. Оновлення торкнеться як 13-дюймової, так і 15-дюймової моделей. А вже на початку лютому в продаж надійде Vision Pro, революційна заміна смартфона від Apple.

Загалом, до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. І ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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