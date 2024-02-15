iOS 18 укомплектують цілим набором інтелектуальних можливостей, але більша їх частина, як повідомляється, буде ексклюзивом для моделей iPhone 16.

Apple планує "суттєво" наростити кількість ядер в нейрорушії Neural Engine, який встановлять в процесори Apple A18 для iPhone 16. Все заради нових функцій на базі штучного інтелекту.

Про це пише MacRumors з посиланням на тайванське видання EDN. Очікується, що ШІ стане ключовим нововведенням в iOS 18, а Apple має намір налагодити їх роботу прямо на смартфоні заради приватності призначених для користувача даних.

Смартфони серій iPhone 12, 13, 14 і 15 укомплектовані 16-ядерним Neural Engine. Хоча число блоків не змінюється, Apple постійно звітує про зростання продуктивності співпроцесора: так, в iPhone 15 Pro чіп A17 Pro має в 2 рази більш швидкий Neural Engine в порівнянні з iPhone 14 Pro.

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Очікується, що Apple представить iOS 18 на конференції WWDC 2024 у червні, а чіпи серії A18 дебютують у моделях iPhone 16 у вересні. Джерела пишуть, що більша частина ШІ-можливостей буде доступна ексклюзивно для iPhone 16. Причиною тому якраз таки буде більш потужний Neural Engine.

Насамперед Apple планує інтегрувати великі мовні моделі в Siri, щоб поліпшити її функціонал, який вже давно відстає від того, що пропонують в своїх голосових асистентах конкуренти. Наприклад, одна з функцій Siri допоможе вичленувати основний сенс з повідомлення співрозмовника, надісланого по iMessage або SMS.

До виходу нових смартфонів Apple залишається ще багато місяців, але в мережі вже накопичилося достатньо чуток про iPhone 16. Одну і ту ж інформацію повторюють кілька інсайдерів – ймовірність, що прогнози збудуться, досить висока.

Очікується, що оновлення камери стане одним з ключових поліпшень в iPhone 16. Для цього компанія навіть встановить на торці ще одну кнопку, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус. А екрани Pro-моделей виростуть вперше за багато років.

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