Названо дві головні зміни в лінійці смартфонів Phone 16 / джерело: MacRumors

До виходу нових смартфонів Apple залишається ще багато місяців, але в мережі вже накопичилося достатньо чуток щодо iPhone 16. Одну й ту ж інформацію повторюють декілька інсайдерів – ймовірність, що прогнози збудуться, досить висока.

Авторитетний аналітик та інсайдер Мін-Чі Куо в своєму блозі Medium підтвердив, що масштабних змін в серії iPhone 16 чекати не варто, але буде дві важливі відмінності від актуальних айфонів. 

  • По-перше, Apple збільшить діагональ екрана Pro-моделей. Так, розмір iPhone 16 Pro і 16 Pro Max складе 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Базові ж моделі залишаться без змін.
  • По-друге, на одній з граней з'явиться сенсорна кнопка "Захоплення" для управління камерою. З її допомогою користувачі зможуть налаштовувати зум і фокус, а також запускати запис відео.

Разом з тим, за інформацією інсайдера, революційних функцій на базі ШІ чекати в iPhone 16 точно не варто. Вони з'являться лише в iPhone 17. При цьому інсайдер підкреслює, що 2025-й – найраніша дата появи цих самих комплексних функцій.

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Bloomberg писав, що iOS 18 принесе одне з найбільших оновлень в історії iPhone з акцентом на штучний інтелект, який "прокачає" Siri та інші додатки. Але більшість функцій ШІ будуть ексклюзивними для iPhone 16.

Нова кнопка розміститься на правій стороні iPhone під кнопкою живлення / рендер MacRumors

Тим часом Apple готується до весняної презентації, на якій представлять нові ноутбуки та планшети. Якщо чутки вірні, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але й ціна помітно зросте.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниами, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. А ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх"

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