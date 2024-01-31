Айфони рекордно виростуть в розмірах, а на одній з граней з'явиться нова кнопка.

До виходу нових смартфонів Apple залишається ще багато місяців, але в мережі вже накопичилося достатньо чуток щодо iPhone 16. Одну й ту ж інформацію повторюють декілька інсайдерів – ймовірність, що прогнози збудуться, досить висока.

Авторитетний аналітик та інсайдер Мін-Чі Куо в своєму блозі Medium підтвердив, що масштабних змін в серії iPhone 16 чекати не варто, але буде дві важливі відмінності від актуальних айфонів.

По-перше , Apple збільшить діагональ екрана Pro-моделей. Так, розмір iPhone 16 Pro і 16 Pro Max складе 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Базові ж моделі залишаться без змін.

, Apple збільшить діагональ екрана Pro-моделей. Так, розмір iPhone 16 Pro і 16 Pro Max складе 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Базові ж моделі залишаться без змін. По-друге, на одній з граней з'явиться сенсорна кнопка "Захоплення" для управління камерою. З її допомогою користувачі зможуть налаштовувати зум і фокус, а також запускати запис відео.

Разом з тим, за інформацією інсайдера, революційних функцій на базі ШІ чекати в iPhone 16 точно не варто. Вони з'являться лише в iPhone 17. При цьому інсайдер підкреслює, що 2025-й – найраніша дата появи цих самих комплексних функцій.

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Bloomberg писав, що iOS 18 принесе одне з найбільших оновлень в історії iPhone з акцентом на штучний інтелект, який "прокачає" Siri та інші додатки. Але більшість функцій ШІ будуть ексклюзивними для iPhone 16.

Тим часом Apple готується до весняної презентації, на якій представлять нові ноутбуки та планшети. Якщо чутки вірні, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але й ціна помітно зросте.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниами, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. А ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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