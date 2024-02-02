Apple представить новий штучний інтелект "пізніше цього року" / Фото Apple

Генеральний директор Apple Тім Кук під час конференц-дзвінка з інвесторами підтвердив, що компанія представить нові можливості на базі генеративного штучного інтелекту "пізніше цього року". Про це передає The Independent.

Ця заява підтверджує інформацію про масштабні нововведення в iOS 18. Видання Bloomberg стверджувало, що ШІ стане центральним нововведенням в майбутній операційній системі для iPhone, а саме оновлення стане чи не найбільшим в історії Apple.

Як відзначали джерела, від iOS 18 і інших ОС Apple варто чекати як мінімум наступних розумних можливостей:

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  • Допомога в складанні повідомлень в iMessage.
  • Оновлена Siri, яка зможе не тільки ставити таймери і говорити, яка погода за вікном, але і допоможе в роботі. 

  • Нові функції ШІ для Apple Music для створення "автоматично згенерованих плейлистів".

  • Можна також не сумніватися, що багато функцій отримає камера та застосунок галереї.

При цьому наголошується, що велика частина розумних функцій буде задіяна ексклюзивно в iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

Нам залишається дочекатися офіційних анонсів на конференції WWDC 2024, які дадуть реальне уявлення про плани Apple щодо штучного інтелекту. Зазвичай вона проходить на початку літа.

А поки Apple готується до березневої презентації, на якій нам покажуть шість нових девайсів. Серед них – iPad Pro, який отримає наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але й ціна помітно зросте.

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