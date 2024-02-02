ШІ стане центральним нововведенням в iOS 18, а саме оновлення стане чи не найбільшим в історії операційної системи.

Генеральний директор Apple Тім Кук під час конференц-дзвінка з інвесторами підтвердив, що компанія представить нові можливості на базі генеративного штучного інтелекту "пізніше цього року". Про це передає The Independent.

Ця заява підтверджує інформацію про масштабні нововведення в iOS 18. Видання Bloomberg стверджувало, що ШІ стане центральним нововведенням в майбутній операційній системі для iPhone, а саме оновлення стане чи не найбільшим в історії Apple.

Як відзначали джерела, від iOS 18 і інших ОС Apple варто чекати як мінімум наступних розумних можливостей:

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Допомога в складанні повідомлень в iMessage.

Оновлена Siri, яка зможе не тільки ставити таймери і говорити, яка погода за вікном, але і допоможе в роботі.

Нові функції ШІ для Apple Music для створення "автоматично згенерованих плейлистів".

Можна також не сумніватися, що багато функцій отримає камера та застосунок галереї.

При цьому наголошується, що велика частина розумних функцій буде задіяна ексклюзивно в iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

Нам залишається дочекатися офіційних анонсів на конференції WWDC 2024, які дадуть реальне уявлення про плани Apple щодо штучного інтелекту. Зазвичай вона проходить на початку літа.

А поки Apple готується до березневої презентації, на якій нам покажуть шість нових девайсів. Серед них – iPad Pro, який отримає наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але й ціна помітно зросте.

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