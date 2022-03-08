"Яблучна" компанія представила ряд свіжих продуктів.

Компанія Apple, яка повністю пішла з російського ринку, провела нову презентацію. Під час заходу вона представила ряд свіжих продуктів і рішень.

Флагманом шоу стала демонстрація iPhone SE. Смартфон увійде в бюджетний модельний ряд, проте він отримає чіп A15 Bionic, яким оснащений iPhone 13. Серед інших особливостей варто відзначити підтримку 5G, 4,7-дюймовий дисплей Retina HD, захист від води за стандартом IP67, наявність кнопки Home, 12-мегапіксельну камеру і поліпшену батарею. Функція Touch ID збереглася, хоча в багатьох пристроях Apple її замінила Face ID. Вартість iPhone SE починається від $429, попередні замовлення відкриються 18 березня. Смартфон буде доступний в трьох кольорах — опівнічний, червоний і зоряне світло.

Другою важливою новинкою презентації став iPad Air 5 з пропрієтарним процесором M1. Згідно із заявою Apple, планшет в два рази швидший, ніж будь-який ноутбук на Windows в тій самій ціновій категорії. Пристрій підтримує 5G Apple Pencil, Smart Keyboard Folio і Magic Keyboard. Його також забезпечили портом USB-C і новою версією iOS. Попередні замовлення iPad Air 5 відкриються 18 березня, ціна — від $599. Користувачам будуть доступні п'ять кольорів — рожевий, космічний зелений, блакитний, фіолетовий і зоряне небо.

Що ще показали на презентації Apple

iPadOS 15 — нова версія операційної системи з декількома цікавими функціями.

Чіп M1 Ultra на архітектурі Ultra Fusion з пропускною здатністю 2,5 Тбайт/с. Він позиціонується, як найпотужніший на ринку і з великою енергоефективністю.

Настільний комп'ютер Mac Studio з чіпами M1 Max і M1 Ultra. Моделі отримають по 64 і 128 Гбайт внутрішньої пам'яті відповідно. Apple гарантує підвищену продуктивність в порівнянні з Mac Pro. Чіп M1 Ultra робить Mac Studio на 80 % швидшим, ніж найпотужніший Mac Pro.

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