Чутки про нову лінійку продовжують розростатися майже за рік до презентації.

В майбутніх смартфонах Apple 2024 року може з'явитися нова кнопка на корпусі – про це повідомляють джерела MacRumors. Найцікавіше, що пропонуватимуть її нібито в усіх 4-ьох моделях, а не лише в 16 Pro.

Новий елемент при натисканні буде сенсорним і розташується на одному з торців пристрою. Його призначення не розкрито, але можна здогадатися.

Внутрішня назва Capture Button або "Кнопка захоплення" наводить на декілька здогадок – можливо, Apple поверне нас у часи кнопкових телефонів, коли компанії Sony Ericsson і Nokia любили вбудовувати окрему кнопку для спуску затвора в додатку камери.

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Як ми вже знаємо, в iPhone 15 вперше з часів першого айфона з'явилася абсолютно нова кнопка збоку. Вона замінила традиційний перемикач беззвучного режиму, пропонуючи користувачам настроювану альтернативу.

Однак вона представлена тільки для Pro-моделей і розташована на лівому торці – тримати смартфон і фотографувати з її допомогою не дуже зручно. Тому спеціальна кнопка на правій стороні девайса може стати чудовою альтернативою.

Що відомо про iPhone 16 майже за рік до презентації

За раннім витокам, iPhone 2024 повинні вийти дуже цікавими. Наприклад, Apple нарешті переведе всю лінійку айфонів на 120-герцові дисплеї. Також повідомляється, що в Apple переглянули стратегію і тепер будуть оснащувати новими процесорами всі моделі iPhone.

При цьому очікується, що iPhone 16 може сильно подорожчати порівняно з iPhone 15. Незважаючи на збільшення витрат на виробництво, Apple цього року не підвищувала ціни на жодну зі своїх моделей iPhone і фактично сама "заплатила за апгрейд". Тому в 2024 компанії доведеться переглянути прайс-лист.

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