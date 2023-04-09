Новий смартфон серії Enjoy повинні представити в квітні разом з Nova 11.

Huawei готується до випуску нового смартфона Enjoy 60x, головною особливістю якого стане акумулятор з дуже великою місткістю – найбільшою з усіх актуальних моделей виробника.

Як пишуть китайські ЗМІ, Huawei Enjoy 60Х буде оснащений батареєю на 7000 мАг. Це дуже багато за мірками поточного ринку смартфонів, де 5500 мАг вважається нормою.

Крім потужної батареї новий смартфон серії Enjoy отримає дуже великий екран з діагоналлю майже сім дюймів. Тип матриці, дозвіл і частота оновлення не вказуються. Зазначається, що якоюсь мірою Enjoy 60Х стане воскресінням теми планшетофонів.

Відео дня

Більше ніяких технічних подробиць немає, але, очікується, що Enjoy 60Х стане поліпшеною версією представленого минулого місяця Enjoy 60. У цій моделі, нагадаємо 60-герцевий екран з діагоналлю 6,75 дюйма, 48-Мп камера і батарея на 6000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 22,5 Вт. Huawei каже, що заряджати Enjoy 60 можна двічі на тиждень.

Ціна Huawei Enjoy 60 в Китаї – від 1299 юанів (близько 6900 грн). За скільки продаватимуть модель 60Х, невідомо. Новинку повинні представити в квітні разом з серією Nova 11.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на смартфони компанії Huawei повернулися додатки Google. Вже зараз доступні YouTube, офісний набір, а також Фото" і "Карти". Gmail ще немає, але це, мабуть, питання часу.

А не так давно Huawei випустила незвичайні Bluetooth-навушники у формі "краплі". Зазначається, що така форма навушників була обрана в ході "десятків тисяч тестів", а користувачеві повинно бути комфортно під час їх носіння.

Вас також можуть зацікавити новини: