При цьому по частині відеознімання саме новинка Apple є найкращою в рейтингу DxOMark.

Слідом за екраном і звуком, фахівці DxOMark протестували можливості камери нового флагмана від Apple iPhone 14 Pro.

"Яблучная" компанія дотримала обіцянки неймовірних результатів її роботи, дані користувачам на презентації. Смартфону не вистачило лише одного бала, щоб потіснити лідера в особі Honor Magic4 Ultimate, тобто айфон посів друге місце.

При цьому, якщо продовжувати порівнювати новинку Apple з флагманом Honor, то по частині відеознімання iPhone 14 Pro таки був визнаний найкращим у світі. Смартфон набрав на цілих 12 балів більше, ніж Honor Magic4 Ultimate, але поступився у фотобитві (143 бали проти 150 балів).

Відео дня

Говорити про якісь істотні мінуси при такій оцінці навряд чи варто. Якщо і шукати недоліки, то спеціалісти виділяють помічені засвіти при зйомках неба, баланс білого може бути неточним, а навколо об'єктів на фото і відео часом можуть бути ореоли.

Коротко про флагманські iPhone 14

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий інтерактивний виріз, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц і режим Always On Display, який вже стан нормою в Android-смартфонах. Основна камера тепер на 48 Мп, а всередині стоїть новий процесор A16 Bionic.

На думку користувачів і оглядачів, новий інтерактивний виріз є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії. За даними інсайдерів, Dynamic Island, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15.

Водночас iPhone 14 Pro і Pro Max, на відміну від стандартних моделей, зберегли старий внутрішній дизайн, через що їх ремонтопридатність залишиться скрутною. iPhone 14 і 14 Plus, своєю чергою, забезпечили знімною задньою панеллю, що помітно спрощує їх ремонт.

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