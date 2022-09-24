Як і очікувалося, по частині дисплея рівних новому флагману Apple немає.

Фахівці DxOMark дісталися до новенького iPhone 14 Pro Max і протестували в ньому екран і звук. Як і очікувалося, по частині дисплея рівних новому флагману Apple немає: він отримав максимальні 149 балів (рекорд за всю історію) і очолив відповідний рейтинг смартфонів.

Незалежні експерти високо оцінили простоту використання смартфона на вулиці (яскравість досягає до 2000 ніт), режим HDR і практично повну відсутність "випадання кадрів" при сесіях в іграх або перегляді фільмів.

Є й кілька мінусів, але вони незначні. Наприклад, якщо дивитися на дисплей під кутом, то iPhone 14 Pro Max в деяких випадках зміщується в бік зеленуватого відтінку, що, своєю чергою, ускладнює передачу шкірних відтінків.

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Таким чином, продукти Apple продовжують домінувати в рейтингу екранів DxOMark, окупувавши всі три верхні позиції.

Що стосується звуку на iPhone 14 Pro Max, то тут загалом теж все добре: фахівці відзначають, що флагман Apple відмінно підходить і для перегляду фільмів, і для ігор, і для прослуховування музики. Крім того, це відмінний вибір для запису концертів, шоу або інших гучних звуків.

З мінусів – спотворення при прослуховуванні музики на максимальній гучності й помітне просочування фонових шумів при захопленні звуку зовні, через що записи голосу виходять менш якісні. Проте в аудіорейтингу iPhone 14 Pro Max зайняв дев'яту сходинку – це найкращий результат телефону Apple в історії.

Коротко про топові iPhone 14

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий інтерактивний виріз, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц і довгоочікуваний режим Always On Display, який вже став нормою в Android-смартфонах. Основна камера тепер на 48 Мп, а всередині стоїть новий процесор A16 Bionic.

На думку багатьох користувачів і оглядачів, новий інтерактивний виріз є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії. За даними інсайдерів, Dynamic Island, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15.

Разом з тим iPhone 14 Pro і Pro Max, на відміну від стандартних моделей, зберегли старий внутрішній дизайн, через що їх ремонтопридатність залишиться скрутною. iPhone 14 і 14 Plus, своєю чергою, забезпечили знімною задньою панеллю, що помітно спрощує їх ремонт.

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