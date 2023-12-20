У компанії повідомили, що наразі є проблеми із зв`язком у ряді міст на заході і півдні України.

У середу вранці користувачі мобільного оператора "Київстар" знову почали повідомляти про збої у роботі та відсутність деяких послуг, зокрема, відсутність зв'язку. Про це йдеться у коментарях під останнім дописом компанії у Facebook.

Раніше на офіційній сторінці "Київстару" опублікували пост, у якому повідомляється, що компанія відновила роботу додатка "Мій Київстар", тож всі послуги мають бути доступними. Проте користувачі у коментарях пишуть, що це насправді зовсім не так. Зокрема, люди скаржаться на відсутність зв'язку, мобільного інтернету та неможливість перевірити стан рахунку та поповнити рахунок.

На проблеми зі зв’язком скаржаться користувачі "Київстару" з різних регіонів країни.

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У коментарях під відповідним постом значна частина користувачів незадоволена тим, що мобільний оператор знову не працює повноцінно, хоча заявив протилежне та обурюється відсутністю оперативної офіційної інформації.

Згодом компанія все ж у коментарях повідомила, що наразі є проблеми зі зв'язком у деяких регіонах та пообіцяла якнайшвидше відновити його.

"Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі із зв`язком у ряді міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше", - йдеться у повідомленні.

Збій у роботі "Київстар" - що відомо

12 грудня стався масштабний збій в роботі українського оператора "Київстар". Були відсутні мобільний зв'язок, інтернет та працював сайт оператора. В "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки.

Увечері 13 грудня "Київстар" розпочав включення голосового зв'язку по всій Україні.

18 грудня "Київстар" після масштабного технічного збою повернув можливість своїм абонентам надсилати SMS-повідомлення, в тому числі - в міжнародному роумінгу.

19 грудня у "Київстар" повідомляли, що телеком-мережа компанії увійшла в період стабілізації, а 99% базових станцій на підконтрольній Україні території – у працездатному стані. Також клієнтам було відновлено всі основні базові сервіси: послуги зв’язку та мобільного інтернету, SMS, послуги міжнародного голосового роумінгу.

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