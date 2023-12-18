Компанія продовжує відновлювальні роботи після найбільшої у світі хакерської атаки Росії на цивільну інфраструктуру.

Український оператор зв'язку "Київстар" планує досягти повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня, після чого оголосить про програму компенсацій.

"Ми досягли суттєвого прогресу після найбільшої у світі хакерської атаки Росії на цивільну інфраструктуру. Голосові послуги працюють без обмежень, як в Україні, так і за кордоном. Послуги мобільного інтернету працюють з обмеженням по швидкості і поки що в Україні", - повідомив президент компанії Олександр Комаров у своєму відеозверненні в Facebook.

За його словами, компанія наразі працює, щоб повернути мобільний інтернет за кордоном, у метро Києва і стабілізувати надання послуг фіксованого інтернету для дому.

Відео дня

Він також відмітив, що компанія фокусується на відновленні повноцінної роботи всіх каналів обслуговування клієнтів від монобрендових магазинів до мобільного застосунку.

"Сподіваюсь, що на цьому тижні ми досягнемо стабілізації та оголосимо про програму компенсацій", - заявив президент компанії.

Атака на "Київстар" – останні новини

Експерти з кібербезпеки рекомендували всім клієнтам "Київстар" поміняти власні паролі. Відзначається, що росіяни могли отримати доступ до даних клієнтів, щоб потім використовувати їх для подальших своїх кібероперацій.

18 грудня мобільний оператор "Київстар" відновив можливість своїм абонентам надсилати SMS-повідомлення, в тому числі - в міжнародному роумінгу.

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