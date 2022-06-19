На думку автора, дизайн наступних айфонів не зазнає суттєвих змін.

Попри те, що Apple презентує наступний за нумерацією айфон лише у вересні, вже зараз в мережі з'являються концепти iPhone 15, реліз якого запланований на наступний рік.

Зауважимо, що знімки хоч й концептуальні, але з великою долею ймовірності можна стверджувати, що 15-й модельний ряд смартфонів Apple буде виглядати саме так.

На них зображено iPhone 15 Pro, який виконаний в дусі флагманських iPhone 14. Автор відштовхувався від того, що фірмового "чубчика" вже не буде в цьогорічних айфонах, тому вона не показана й на цих концептах. Водночас блок основної камери зображений з трьома характерними модулями, але один з них - перископний, а зовнішній варіант – без виштамповки. Модулі виходять острівними, приблизно як в Galaxy S22 Ultra.

Як стверджують деякі інсайдери, близькі до Apple, топовий iPhone 2023-го року отримає однокристальну систему A17 Biomic, дисплей з частотою оновлення екрана 120 Гц і сканер відбитків пальців, вбудований в екран.

Якщо нічого не зміниться, презентація нових айфонів відбудеться цього вересня. Відомо, що в лінійці з'явиться нова модель iPhone 14 Max – вона замінить iPhone 13 mini. При цьому від "міні-версії" вона буде відрізнятися тільки розмірами, діагоналлю екрана, а також місткістю акумулятора.

До речі, раніше була інформація, що через нову хвилю "коронавірусної істерії" в Китаї Apple не встигнуть вчасно налагодити виробництво 14-ї серії.

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