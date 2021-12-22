Вкотре підтвердилися раніше опубліковані інсайди.

Авторитетний Інсайдер Мін-Чі Куо, що славиться своїми злитими даними про техніку корпорації Apple, поділився своїми прогнозами щодо майбутньої лінійки iPhone 14.

Власне, в черговий раз підтвердилися раніше злиті інсайди. Головне, що варто чекати в наступному році: як мінімум обидві моделі Pro отримають нові об'єктиви, дозвіл яких складе 48 Мп.

Немає інформації про дозвіл самих кадрів – Apple може піти шляхом інших вендорів і запропонувати фанатам яблука робити знімки або в дозволі 48 Мп, або, використовуючи бінінг пікселів, в 12 Мп, але при постобробці вони [пікселі – ред.] будуть об'єднуватися. Це забезпечить кращу якість при зніманні в умовах слабкої освітленості.

Читайте такожАналітики прогнозують масовий перехід користувачів Android на iPhoneІнший аналітик Джефф Пу підтвердив слова Куо, заявивши, що моделі Pro отримають набір з трьох камер: основну з роздільною здатністю 48 Мп, ультраширококутну камеру – 12 Мп і телеоб'єктив – 12 Мп.

Інша важлива зміна відбудеться у 2023 році. Вже зараз відомо, що як мінімум одна модель Айфона 15 отримає камеру-перископ. Нібито це допоможе компанії Daliguang – постачальнику камер для iPhone – збільшити частку ринку.

Як раніше писав УНІАН, в першому кварталі 2022 року, тобто в січні, лютому або березні, на ринку з'явиться новий бюджетний смартфон - Apple iPhone SE 3. Передбачається, що новинка навряд чи буде кардинально відрізнятися від поточного покоління, хоч і придбає оновлений процесор.

Вас також можуть зацікавити новини: