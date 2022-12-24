Рік, що минає подарував нам безліч цікавих смартфонів, серед яких моделям Google не було рівних на ринку.

Рік добігає кінця, а значить саме час підбивати підсумки й складати топи. 2022-й подарував нам безліч цікавих смартфонів, серед яких моделям Google не було рівних на ринку. Це показало й опитування, проведене серед читачів популярного порталу 9to5Google.

Абсолютно найкращим у 2022 році Pixel 7 Pro визнали 40% учасників опитування. Водночас редакція порталу назвала дану модель найкращим флагманом Google на сьогодні. Інженери Google взяли за основу тогорічний Pixel 6 Pro і виправили в новинці всі недоліки.

На другому місці опинилася молодша модель Pixel 7 – за неї проголосували майже 20% користувачів. Серед переваг смартфона відзначається доступна ціна в порівнянні з Pro-моделлю і схожа з більш дорогою версією "начинка".

Третє місце з 10% голосів зайняв флагманський Samsung Galaxy S22 Ultra. У ньому поєднуються улюблені користувачами функції Galaxy Note і найвідоміші особливості серії S.

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Ще один смартфон Google – Pixel 6a – закріпився на четвертому місці. Він припав найбільше до смаку 6,5% користувачів. Зовні він не відрізняється від базового Pixel 6, але дешевше і компактніше.

Закриває топ-5 дизайнерський "середняк" Nothing Phone (1), за який проголосували 6,3% читачів 9to5Google. Основні фішки – прозорий корпус і біла LED-підсвітка про повідомлення, дзвінки й зарядці. А ще у нього логотип у формі бомби.

А тим часом Google готується до випуску свого першого складного смартфона Pixel Fold. Його презентація відбудеться навесні 2023 року, а коштує він буде 1799 доларів (~66 000 грн).

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