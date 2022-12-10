Судячи з усього, новинка буде більше схожа на Oppo Find N, ніж Fold 4.

У мережі з'явилися нові рендери та характеристики складного Google Pixel Fold. Компанії не вдалося зберегти новинку в секреті майже за пів року до анонсу.

Внутрішній дисплей Pixel Fold отримає діагональ близько 7,69 дюйма при досить великих рамках. Зовнішній – 5.79 дюйма з вбудованою селфі-камерою. У товщину корпус буде 8.3 мм з урахуванням камер і 5.7 мм без них.

Повідомляється, що у смартфона фірмовий процесор Google Tensor, встановлений у лінійці Pixel 7, 12 ГБ оперативної пам'яті та спеціальна версія Android 13. Згідно з чутками, його презентація відбудеться навесні 2023 року за ціною 1799 доларів (~66 000 грн).

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Чутки про випуск складного смартфона Google ходять як мінімум кілька років. Інші виробники вже випустили свої складні смартфони, і вони мають непоганий попит на ринку.

OPPO готує два нових складних смартфони: що відомо

Китайський виробник до кінця місяця повинен представити свої нові складні смартфони Find N2 і Find N2 Flip.

Find N2 отримає основний екран на 7,1 дюйма і зовнішній дисплей на 5,54-дюйма. Обидва екрани запропонують роздільну здатність Full HD+ та підтримку частоти оновлення 120 Гц.

Що стосується розкладачки N2 Flip, то це буде конкурент Galaxy Flip 4. Смартфон отримає основний 6,8-дюймовий і зовнішній 3,26-дюймовий OLED дисплеї, тильну камеру з конфігурацією 50+8 Мп і батарею на 4300 мАг.

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