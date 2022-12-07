Лідером топа став Google Pixel 7 Pro, який обійшов айфони та інші смартфони по всіх фронтах.

Рік добігає кінця, а значить саме час підбивати підсумки та збирати топи. Редакція порталу Gizchina відібрала п'ятірку, на їхню думку, найкращих смартфонів, випущених у 2022 році.

Як говориться у замітці, визначала кращі смартфони на основі дизайну, камер, "живучості" батареї, швидкості роботи та доступності. Це п'ять основних сфер, в яких конкурують виробники смартфонів.

Перше місце дісталося Pixel 7 Pro, в якому "Google не просто виправила помилки, допущені в Pixel 6, але й уникла повторення помилок конкурентів". Смартфон виділяється на тлі інших пристроїв 2022 року завдяки оригінальному дизайну, крутим фотоможливостям, а також довгостроковій підтримці ПЗ з боку виробника.

Друге місце присудили iPhone 14 Pro Max. Автори пишуть, що це "найкращий айфон з коли-небудь створених". В якості основних переваг новинки відзначаються його камери, відмінну автономність і високий рівень продуктивності завдяки новому чіпу Apple A16.

Третє місце посіла модель Samsung Galaxy S22 Ultra. Вона розрахована на тих, кому хочеться від смартфона максимум можливостей. Серед головних "плюсів" – підтримка вбудованого стилуса S-Pen, топовий набір камер і унікальний дизайн.

На 4-му місці розташувався Xiaomi 12S Ultra з найбільшою камерою у світі серед смартфонів. Закриває топ-5 OnePlus 10 Pro, який отримав оновлені камери Hasselblad та топову начинку. А ще у нього найшвидша в історії бренду зарядка.

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