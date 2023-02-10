Дійсно корисний аксесуар для тих, хто вічно втрачає перехідники та адаптери.

На краудфандинговому майданчику Kickstarter, де автори збирають гроші на свої проєкти, з'явився по-справжньому корисний гаджет. Зустрічайте, ProtoArc HubMouse – бездротова мишка з вбудованим USB-хабом.

Модуль тут також виступає в ролі ресивера, дозволяючи використовувати мишу з трьома девайсами одночасно: двома по Bluetooth і одному по Wi-Fi. Це зручне рішення для тих, хто вічно втрачає перехідники та адаптери.

На вибір є дві версії. У першій хаб USB-C з трьома портами: USB-A 3.0, HDMI (4K, 30 FPS) і USB-C (60 Вт). У другій такий же HDMI та два USB-C по 35 Ватт на кожен. Сама мишка компактна і легка: вона важить всього 50 г без урахування хаба, а батареї вистачає на два місяці без підзарядки.

ProtoArc HubMouse оцінили в скромні $35 (1200 грн). Після етапу краудфандингу її можна буде купити за $50 – приблизно 1900 грн. Відправка замовлень планується в березні цього року.

Підбірка цікавих проєктів з Kickstarter

Раніше в поле нашого зору потрапила незвичайна мишка-орігамі вагою всього в 40 грамів і з корпусом зі штучної шкіри, яка може складатися і поміщатися в кармах. Її оцінили в 60 доларів.

Також УНІАН розповідав про найменший у світі пауербанк на 40 000 мАг. Він може 10 разів зарядити iPhone 13 і не боїться занурень у воду на глибину до одного метра, а коштує це "диво" всього $99.

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