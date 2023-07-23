Власник Twitter Ілон Маск оголосив про зміну логотипу соціальної платформи. Відповідний запис у Твіттер він опублікував сьогодні зранку.
"Скоро мы попрощаємось з брендом Twitter і поступово, з усіма пташками", — написав Маск.
Він зазначив, що новий логотип може бути введений вже з понеділка.
"Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо якісний логотип X, завтра ми опублікуємо його в усьому світі", - написав Маск.
Маск також опублікував проект нового логотипу. Зокрема, він додав відео з мигаючою літерою Х на чорному фоні.
Останні нововведення Маска у Твіттер
Маск уже понад півроку намагається реформувати куплену ним соціальну мережу Twitter.
Зокрема, раніше він уже змінював логотип Twitter - у квітні лого пташки було тимчасово замінене на іконку криптовалюти Dogecoin у вигляді собаки породи Сіба-іну.
Крім того, Маск вже закрив можливість читання постів тим, хто не має аккаунта в Twitter, а також вирішив обмежити кількість безкоштовних повідомлень.
Останнім часом трафік користувачів у Twitter сповільнився з моменту запуску текстової платформи Meta Threads. Маск також заявив про те, що грошовий потік Twitter є негативним, оскільки доходи від реклами впали на 50%.