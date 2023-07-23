Новий логотип може бути введений вже з понеділка.

Власник Twitter Ілон Маск оголосив про зміну логотипу соціальної платформи. Відповідний запис у Твіттер він опублікував сьогодні зранку.

"Скоро мы попрощаємось з брендом Twitter і поступово, з усіма пташками", — написав Маск.

Він зазначив, що новий логотип може бути введений вже з понеділка.

Відео дня

"Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо якісний логотип X, завтра ми опублікуємо його в усьому світі", - написав Маск.

Маск також опублікував проект нового логотипу. Зокрема, він додав відео з мигаючою літерою Х на чорному фоні.

Останні нововведення Маска у Твіттер

Маск уже понад півроку намагається реформувати куплену ним соціальну мережу Twitter.

Зокрема, раніше він уже змінював логотип Twitter - у квітні лого пташки було тимчасово замінене на іконку криптовалюти Dogecoin у вигляді собаки породи Сіба-іну.

Крім того, Маск вже закрив можливість читання постів тим, хто не має аккаунта в Twitter, а також вирішив обмежити кількість безкоштовних повідомлень.

Останнім часом трафік користувачів у Twitter сповільнився з моменту запуску текстової платформи Meta Threads. Маск також заявив про те, що грошовий потік Twitter є негативним, оскільки доходи від реклами впали на 50%.

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