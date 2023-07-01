Тепер переглядати контент на платформі можуть тільки авторизовані акаунти.

Ілон Маск ще сильніше обмежив функціональність Twitter. Тепер неавторизовані відвідувачі соцмережі більше не можуть переглядати звичайні твіти, хоча раніше така можливість існувала. Інакше кажучи, якщо у вас немає облікового запису, то більше ніяких твітів.

Журналісти видання The Verge звернули увагу, що не можна переглядати як звичайні твіти, так і заходити через посилання на твіти – якщо користувач не зареєстрований або не авторизований, то Twitter відправить користувача на головну сторінку з проханням увійти в акаунт або зареєструватися.

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Представники Twitter на запит журналістів підтвердили, що ця зміна є навмисною.

The Verge пише, що даний крок суперечить заявам Маска, який, навпаки, хотів зробити головну сторінку соцмережі більш інформативною для користувачів без акаунтів. Тим самим мільярдер планував залучити нову аудиторію.

На думку журналістів, таким чином Twitter змушує незареєстрованих користувачів створити акаунт на платформі і надалі оформити платну підписку Twitter Blue.

Маск перебудовує Twitter під платних користувачів

Ілон Маск після покупки Twitter в жовтні минулого року активно шукає нові способи монетизації соцмережі – це призвело до остаточної переробки процесу верифікації акаунтів. Тепер синю галочку може отримати будь-хто за $ 8 на місяць. Паралельно Twitter експериментує з алгоритмічною стрічкою – тепер в ній з'являються тільки верифіковані акаунти.

Окрім "синьої галочки" поруч з ім'ям підписка Twitter Blue дозволяє отримати і ряд інших переваг. Наприклад, можна створювати довші твіти, редагувати (протягом 30 хвилин після публікації) і скасовувати їх. Крім того, підписники бачать вдвічі менше реклами.

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