Після цього вартість Dogecoin на біржі Binance зросла на 30%.

Twitter змінив офіційний логотип свого сайту.

3 квітня замість логотипу у вигляді птаха на сайті з'явилося іконка криптовалюти Dogecoin у вигляді собаки породи Сіба-іну. Офіційно в Twitter це ніяк не прокоментували.

Тим часом генеральний директор соцмережі Ілон Маск вчора публікував меми про зміну логотипу. Також він запостив скріншот, на якому один з користувачів колись порадив йому купити Twitter і змінити логотип.

Відео дня

Як відомо, Dogecoin - це однорангова криптовалюта з відкритим вихідним кодом, чиїм символом став інтернет-мем Доге із зображенням Сіба-іну. Після внесення змін вартість Dogecoin на біржі Binance зросла на 30%.

Зміни в Twitter - останні новини

Як повідомляв УНІАН, засновник SpaceX Ілон Маск мав намір купити Twitter, проте в липні стало відомо про розірвання угоди про покупку.

Коли компанія подала на мільярдера в суд, він заявив, що купить соціальну мережу за 44 мільярди доларів.

За даними BBC, після зміни власника Twitter практично перестав боротися з проплаченою російською пропагандою.

Також в мережі скаржилися на те, що алгоритм мережі може спеціально знижувати рейтинг постів про війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: