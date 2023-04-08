Використання Windows 10 версії 21H2 після 13 червня потенційно може виявитися небезпечним.

Софтверний гігант Microsoft нагадав про швидке припинення підтримки операційної системи Windows 10 версії 21H2. Її обслуговування завершиться вже 13 червня 2023 року.

Компанія не тільки нагадала про те, що дана версія "вінди" застаріла, але і закликала тих, хто ще не перейшов на використання більш актуальною версії ОС, оновитися до Windows 10 пізнішої версії, або, якщо дозволяє апаратна складова ПК, відразу до Windows 11.

У своєму блозі розробники відзначили, що червневе оновлення безпеки стане останнім для 21H2 редакцій Home, Pro, Pro для освітніх установ і Pro для робочих станцій. Після пристрою на базі цієї ОС продовжать функціонувати, але позбудуться наступних апдейтів, включаючи патчів безпеки.

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При цьому Windows 10 21H2, як і раніше, залишається найпопулярнішою версією ОС Microsoft. Згідно з даними агентства AdDuplex на початок 2023 року, нею користувалися понад 35% користувачів по всьому світу.

В цілому ж, на сьогодні ринкова частка "десятки" становить 73,48%, тоді як Windows 11 через півтора року зі свого релізу встановлена тільки на 20,94% комп'ютерів. У старенької Windows 7 частка становить 3,72%.

Чому користувачі повільно переходять з Windows 10 на 11

Реліз Windows 11 відбувся у жовтні 2021 року. Ті, хто перейшов на нову ОС кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але Windows 10 робить все так само добре, а в деяких випадках навіть краще.

Крім того, Microsoft істотно підвищила системні вимоги Windows 11, через що комп'ютери 2020 року і раніше виявилися несумісними з новою ОС. Втім, не так давно вийшла полегшена версія W11, з якої вирізали все зайве, і яку "потягнуть" слабкі комп'ютери та ноутбуки.

Водночас вже наступного року очікується вихід Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

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