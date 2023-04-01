Їй далеко до лідера в особі Windows 10.

Агентство Statcounter, що займається аналізом веб-трафіку, оновило статистику за ринковою часткою різних версій операційної системи Windows. Статистика показує, що приплив нових користувачів Windows 11 уповільнився.

Так, станом на березень 2023 й через півтора року зі свого релізу Windows 11 встановлена тільки на 20,94% комп'ютерів. І це навіть попри те, що у січні цього року Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 7 і 8.1.

Це призвело до того, що все більше користувачів і компаній оновили свої пристрої до Windows 10, унаслідок чого її ринкова частка за останні місяці зросла з 68% до 73,48%. У старенької Windows 7 частка становить 3,72%. Windows 8.1 займає 0,84% ринку, Windows 8 – 0,51%, а легендарна Windows XP все ще працює на 0,4% усіх ПК.

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Загалом на Windows припадає 69,43% світового ринку настільних ОС, на macOS – 17,2%, на ChromeOS – 3,24%, а на Linux – 2,86%.

Що цікаво, нова ОС Windows 11 набагато популярніша серед геймерів. Статистика Steam по залізу показує, що "одинадцятка" встановлена на 33% ігрових комп'ютерів. В той самий час частка "десятки" становить 65%.

Чому користувачі повільно переходять з Windows 10 на 11

Реліз Windows 11 відбувся у жовтні 2021 року. Ті, хто перейшов на нову ОС кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але Windows 10 робить все так само добре, а в деяких випадках навіть краще.

Крім того, Microsoft істотно підвищила системні вимоги Windows 11, через що комп'ютери 2020 року і раніше виявилися несумісними з новою ОС. Втім, не так давно вийшла полегшена версія W11, з якої вирізали все зайве, і яку "потягнуть" слабкі комп'ютери та ноутбуки.

Водночас вже наступного року очікується вихід Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

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