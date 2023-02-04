З'явився спосіб встановити Windows 11 на старий комп'ютер, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Йдеться про полегшену версію системи під назвою Tiny11, яка майже не витрачає оперативну пам'ять і займає вдвічі менше місця на диску, ніж зазвичай.
Для установки цієї версії потрібно лише 2 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ на диску, пише портал Tom's Hardware. Для порівняння, оригінальна Windows 11 вимагає, як мінімум, 4 ГБ ОЗУ і 20 ГБ вільної пам'яті.
За основу збирачі взяли дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 зразка вересня 2022 року. Ті вирізали з ОС, якщо не все, то більшу частину її компонентів, в тому числі й браузер Edge, залишивши тільки найнеобхідніше.
Варто відзначити, що Tiny11 – це не зламана версія Windows 11, а її модифікація, для повноцінної роботи якої буде потрібно ліцензійний ключ. Купити його можна як у Microsoft, так і її партнерів.
Завантажити Tiny11 можна тут. Що важливо, дистрибутив системи цілком придатний для оновлення з Windows 10 до Windows 11. Microsoft якраз почала агресивно примушувати користувачів оновитися до нової ОС.
Чи варто переходити з Windows 10 на Windows 11
Реліз Windows 11 відбувся більше як рік тому. Ті, хто перейшов на нову ОС кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але частини функцій як і раніше не вистачає, а ті, що на місці, часто реалізовані незручно.
Станом на січень 2023 року система встановлена на 18.1%, а Windows 10 – на 68.8%. Показово, що Windows 11 набагато популярніший серед геймерів. Опитування Steam за січень 2023 року показує, що нова ОС встановлена на майже 32% ігрових комп'ютерів. В той самий час частка "десятки" становить 66%.
Раніше в мережі з'явився графік оновлень Windows 11 на весь рік. Якщо раніше основні нововведення впроваджувалися в ОС один або два рази на рік, то тепер користувачі будуть регулярно отримувати нові функції кожні кілька місяців.