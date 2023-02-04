За основу взято дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 зразка вересня 2022 року.

З'явився спосіб встановити Windows 11 на старий комп'ютер, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Йдеться про полегшену версію системи під назвою Tiny11, яка майже не витрачає оперативну пам'ять і займає вдвічі менше місця на диску, ніж зазвичай.

Для установки цієї версії потрібно лише 2 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ на диску, пише портал Tom's Hardware. Для порівняння, оригінальна Windows 11 вимагає, як мінімум, 4 ГБ ОЗУ і 20 ГБ вільної пам'яті.

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За основу збирачі взяли дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 зразка вересня 2022 року. Ті вирізали з ОС, якщо не все, то більшу частину її компонентів, в тому числі й браузер Edge, залишивши тільки найнеобхідніше.

Варто відзначити, що Tiny11 – це не зламана версія Windows 11, а її модифікація, для повноцінної роботи якої буде потрібно ліцензійний ключ. Купити його можна як у Microsoft, так і її партнерів.

Завантажити Tiny11 можна тут. Що важливо, дистрибутив системи цілком придатний для оновлення з Windows 10 до Windows 11. Microsoft якраз почала агресивно примушувати користувачів оновитися до нової ОС.

Чи варто переходити з Windows 10 на Windows 11

Реліз Windows 11 відбувся більше як рік тому. Ті, хто перейшов на нову ОС кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але частини функцій як і раніше не вистачає, а ті, що на місці, часто реалізовані незручно.

Станом на січень 2023 року система встановлена на 18.1%, а Windows 10 – на 68.8%. Показово, що Windows 11 набагато популярніший серед геймерів. Опитування Steam за січень 2023 року показує, що нова ОС встановлена на майже 32% ігрових комп'ютерів. В той самий час частка "десятки" становить 66%.

Раніше в мережі з'явився графік оновлень Windows 11 на весь рік. Якщо раніше основні нововведення впроваджувалися в ОС один або два рази на рік, то тепер користувачі будуть регулярно отримувати нові функції кожні кілька місяців.

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