Інструмент Image Creator заснований на розширеній версії нейромоделі DALL-E для створення зображень за текстовим описом.

В браузері Microsoft Edge для всіх користувачів, незалежно від ОС комп'ютера, запрацювала функція генерації зображень через нейромережу DALL-E. її можна знайти в бічній панелі.

Image Creator була представлена в кінці березня. Технологія заснована на розширеній версії нейромоделі DALL-E від OpenAI для створення зображень за текстовим описом. Крім бічної панелі Microsoft Edge, Image Creator можна знайти в чат-боті Bing AI, а також у вигляді самостійного сервісу.

Щоб скористатися функцією в браузері Microsoft, досить просто натиснути на значок Image Creator в бічній панелі і написати словами те, що ви хочете створити. Створене зображення можна завантажити та використовувати в будь-якому місці.

А ще в стабільній версії Microsoft Edge тепер працює інструмент обміну файлами і документами між пристроями – він називається Drop. У віконце Drop на бічній панелі можна "скинути" документи або зображення, і незабаром вони опиняться в тому ж розділі браузера на інших пристроях.

Нагадаємо, раніше найпопулярніша нейромережа для генерації зображень MidJourney оновилася до п'ятої версії: тепер картинки не відрізнити від реальних фото. Розробники підвищили деталізацію, швидкість роботи і рівень опрацювання осіб. Крім того, ШІ почав краще "розуміти" запити.

Втім, не так давно розробники MidJourney тимчасово призупинили роботу безкоштовної пробної версії нейроалгоритма через "вірусні" зображення арешту Трампа. Генератор зображень занадто часто використовували для створення "діпфейків", що не сподобалося її творцям.

Водночас УНІАН ділився добіркою найкращих нейромереж, які малюють за словами. Для досягнення неймовірного результату не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже існуючі картинки.

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