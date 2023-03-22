Ще раніше Xiaomi скоротила приблизно половину штату підрозділу Black Shark, що займається випуском ігрових смартфонів.

Компанія Lenovo відмовиться від випуску ігрових смартфонів в лінійці Legion. Попри випуск декількох вкрай цікавих моделей, компанія не змогла досягти значного успіху в цій галузі.

Цю інформацію підтвердив співробітник компанії через соцмережу Weibo. У повідомленні говориться, що цей бізнес [ігрових смартфонів] нерентабельний, оскільки за межами Китаю геймерфони не користуються особливою популярністю.

Останнім ігровим смартфоном компанії став Legion Y70, випущений в серпні минулого року. Пристрій мав хороше співвідношення ціни і якості, однак навіть це не допомогло Lenovo залишитися на плаву. При цьому апарат був куди простіше в плані дизайну і геймерських "фішок", ніж випущений на початку 2022 року Legion Y90. У останнього була й активна система охолодження з двома кулерами й RGB-підсвічування.

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Раніше також стало відомо, що Xiaomi урізала свій штат співробітників в підрозділі Black Shark, яке займається виробництвом ігрових смартфонів і аксесуарів до них, майже на половину. Це означає, що на цей момент тільки ASUS з її ROG Phone і Nubia з Red Magic повноцінно залишаються на плаву в сегменті геймерських смартфонів.

Lenovo випустила Legion Y900 – "короля серед планшетів"

Раніше цього тижня компанія анонсувала новий ігровий планшет Legion Y900, який називає "королем планшетів". У нього великий 14,5-дюймовий AMOLED-екран і великий набір геймерських функцій.

Виробник оцінив новинку в 730 доларів за єдину версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам'яті. Поки тільки в Китаї, чи добереться пристрій до глобального релізу, не повідомляється.

Ще раніше Lenovo поповнила асортимент своїх аксесуарів одним з найбільш незвичайних портативних SSD-накопичувачів – виглядає як скейтборд, а за розмірами не більше USB-флешки.

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