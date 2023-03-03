У найдешевшій категорії лідирує Redmi Note 11T Pro+, а в найдорожчій – Red Magic 8 Pro+.

Автори популярного бенчмарку AnTuTu опублікували свіжі рейтинги найкращих Аndroid-смартфонів за співвідношенням ціни й продуктивності у різних цінових категоріях. Дані актуальні станом на кінець лютого 2023 року.

Якщо говорити про бюджетні пристрої, найкраще співвідношення ціни та продуктивності демонструє бренд Redmi, який належить Xiaomi. На ринку флагманів преміум-класу добре зарекомендували себе бренди Vivo і Nubia.

Redmi Note 11T Pro+ – найкращий бюджетний смартфон на початок 2023

У найдешевшій категорії до $300 перше місце дісталося Redmi Note 11T Pro+. У нього 6.6-дюймовий екран, процесор MediaTek Dimensity 8100 і батарея на 4400 мАг з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт – апарат набирає від 0 до 100% всього за 19 хвилин.

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Відразу за ним йде звичайний Note 11T Pro з зарядкою простіше на 67 Вт. Замикає трійку Redmi K60E – копія базового K60.

У категорії до $450 лідирує смартфон Lenovo – Lenovo Legion Y70. Апарат оснащений 6,67-дюймовим екраном AMOLED і пропонує роздільну здатність FHD+ і частоту оновлення до 144 Гц, а також підтримку HDR10+ і Dolby Vision.

Друге місце займає Redmi K60, а третє – Realme GT Neo5 з найшвидшою на сьогодні зарядкою.

Redmi K60 Pro – надійний "середняк" від перевіреного бренду

Гаджет Redmi також очолює топ смартфонів ціною до $600. Це модель Redmi K60 Pro. У неї 6.67-дюймова OLED-матриця з 2K-роздільною здатністю, частотою 120 Гц, яскравістю 1400 ніт, а основна камера як в Xiaomi 13 – Sony IMX800 на 50 Мп.

Друге і третє місце розділили між собою Realme GT2 Master Explorer Edition і OnePlus 11.

Серед більш дорогих телефонів вартістю до $ 750 перше місце належить vivo iQOO 11 з чіпом Snapdragon 8 Gen 2, екраном 144 Гц і надшвидкою зарядкою на 200 Вт.

На другому місці розташувалася його Pro-версія, а на третьому – Xiaomi 13 Pro.

Найкращий з найкращих – Red Magic 8 Pro+

І нарешті, в рейтингу найдорожчих смартфонів вартістю $750 і дорожче, як і місяцем раніше, лідирує Red Magic 8 Pro+, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку.

Друге і третє місце розділили між собою моделі Vivo x90 Pro і Vivo x90 Pro+.

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